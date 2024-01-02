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مراسل الجديد: القصف المدفعي للعدو الاسرائيلي طال أطراف بلدة الضهيرة والأطراف الشرقية لبلدة الناقورة
2024-01-02 | 04:32
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مراسل الجديد: القصف المدفعي للعدو الاسرائيلي طال أطراف بلدة الضهيرة والأطراف الشرقية لبلدة الناقورة
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مراسل الجديد: القصف المدفعي للعدو الاسرائيلي طال أطراف بلدة الضهيرة والأطراف الشرقية لبلدة الناقورة
خاص الجديد
محليات
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الناقورة
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