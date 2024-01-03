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مراسل الجديد: 4 شهداء من بينهم مسؤول حزب الله في الناقورة وجرحى مدنيين جراء استهداف العدو الإسرائيلي منزلاً في البلدة المذكورة
مراسل الجديد: 4 شهداء من بينهم مسؤول حزب الله في الناقورة وجرحى مدنيين جراء استهداف العدو الإسرائيلي منزلاً في البلدة المذكورة
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قاسم قصير : نحن اليوم أمام مرحلة عنوانها إستـ ـهداف لبنان وسيادته
قاسم قصير : نحن اليوم أمام مرحلة عنوانها إستـ ـهداف لبنان وسيادته
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