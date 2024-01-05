لحظة بلحظة.. الجديد تواصل رصد تطورات الأحداث في جنوب لبنان

نصر الله: المعركة التي تجري في جنوب لبنان ثبّتت موازين الردع ونحن أمام فرصة تاريخية اليوم لتحرير كل شبر من أرضنا اللبنانية ومنع العدو من إستباحة حدودنا وأجوائنا