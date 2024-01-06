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مراسل الجديد: جريحان مدنيان في الغارة على منزل عيناثا
2024-01-06 | 13:19
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مراسل الجديد: جريحان مدنيان في الغارة على منزل عيناثا
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الجديد:
جريحان
مدنيان
الغارة
عيناثا
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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية بين رب الثلاثين والطيبة
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