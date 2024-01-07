مصدر من الثنائي الشيعي لـ الجديد: كلام السيد نصرالله مؤشر على أن الحزب يضع المنطقة في سياق مفتوح على التسوية في المرحلة المقبلة ولكن ما بعد وقف إطلاق النار في غزة