طاهر النونو لـ وهلق شو: نحن على إستعداد تام للإستمرار بعمليات القتال لكننا جاهزون أيضاً للمفاوضات المتعلقة بوقف الحرب

طاهر النونو لـ #الجديد : تم الاتفاق على الهدنة والتوقيع عليها من الجانبين ويُنتظر الاعلان عن بدء التطبيق وهناك بعض التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ ونحن نريد ان تكون كل التفاصيل واضحة بشكل يضمن استمراريتها