مراسل الجديد: صفارات الإنذار تدوي في "صفد" خشية تسلل مسيرات

وزير العمل للجديد: يجب توحيد الأجور بين القطاعين العام والخاص وآلية رفع الرواتب بحاجة إلى إجراءات حين إقرارها ولا يمكن لمجلس الوزراء إتخاذ قرار بهذا الخصوص قبيل اجتماع لجنة المؤشر