مراسل الجديد: صفارات الإنذار تدوي في "صفد" خشية تسلل مسيرات

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2024-01-09 | 01:20
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الجديد:
صفارات
الإنذار
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مراسل الجديد: استهداف سيارة في بلدة الغندورية وفرق الإسعاف نقلت عددا من الإصابات الى مستشفيات المنطقة
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