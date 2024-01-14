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الكاتب السياسي وجدي العريضي لـ الجديد: زيارة هوكشتاين إلى لبنان تناولت موضوعين أساسيين إما تنفيذ القرار 1701 أو انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني
2024-01-14 | 03:44
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الكاتب السياسي وجدي العريضي لـ الجديد: زيارة هوكشتاين إلى لبنان تناولت موضوعين أساسيين إما تنفيذ القرار 1701 أو انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني
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الكاتب السياسي وجدي العريضي لـ الجديد: زيارة هوكشتاين إلى لبنان تناولت موضوعين أساسيين إما تنفيذ القرار 1701 أو انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني
خاص الجديد
محليات
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مصادر نيابية لـ الجديد: اسهم حضور كتلة الجمهورية القوية في جلسة إقرار الموازنة مرتفعة وذلك بعد دعوة البطريرك الراعي النواب للمشاركة
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