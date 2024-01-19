معلومات الجديد: قائد الجيش جوزيف عون زار اليوم الرئيسين ميشال عون وأمين الجميل وكان زار الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي أمس لشكرهم على تقديم واجب العزاء بوفاة والدته