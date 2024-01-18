ميشال نوفل : سياسة إيران دفاعية.. وليس لدى الحزب خيار آخر

مهى يحيى لـ الجديد: معلوماتنا تقول ان إيران كان لديها علم بأن هناك عملية يُحضّر لها بإشراف إيراني ومن حزب الله ولكنها لم تكن على علم بالتفاصيل اللوجستية او التوقيت