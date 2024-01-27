معلومات الجديد: جولة "أبو فهد" استكملت النقاش الرئاسي السابق وثبتت استمرار المبادرة القطرية للتوافق على رئيس دون ذكر أسماء رئاسية هذه المرة

معلومات الجديد: تشديد على ضرورة فصل مسار غزة والميدان عن الملف الرئاسي وإصرار على وجوب انتخاب رئيس يكون حاضرا في مشهد ما بعد الحرب وفي عملية تطبيق القرارات الدوليةوضمنا ال 1701