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معلومات الجديد: جولة "أبو فهد" استكملت النقاش الرئاسي السابق وثبتت استمرار المبادرة القطرية للتوافق على رئيس دون ذكر أسماء رئاسية هذه المرة
2024-01-27 | 13:19
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معلومات الجديد: جولة "أبو فهد" استكملت النقاش الرئاسي السابق وثبتت استمرار المبادرة القطرية للتوافق على رئيس دون ذكر أسماء رئاسية هذه المرة
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خاص الجديد
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