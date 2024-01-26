أوساط حكومية لـ الجديد: الاتصالات الحكومية مع المسؤولين الدوليين قد تكثفت لضبط الوضع في الجنوب وسط استمرار التهديدات الإسرائيلية

مصادر #الجديد : نصاب الجلسة الحكومية مؤمن بعد أن توصل حزب الله الى تسوية مع النائب جبران باسيل بأن يحضر وزراء الحزب من دون التصويت على تأجيل التسريح الذي يعد بمثابة قرار عادي لا مرسوم ويتطلب فقط أكثرية الحضور لا الثلثين