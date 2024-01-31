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الصحافي المتخصص في الشأن الفرنسي تمام نورالدين لـ هنا بيروت: فرنسا تسعى جاهدة للعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمرحلة الحالية تنتظر ردًا من حركة حماس
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الصحافي المتخصص في الشأن الفرنسي تمام نورالدين لـ هنا بيروت: فرنسا تسعى جاهدة للعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمرحلة الحالية تنتظر ردًا من حركة حماس
خاص الجديد
عربي و دولي
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