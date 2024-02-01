وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود لـ الجديد: كل الإشارات تدل أن هناك اتجاه نحو تأجيل الانتخابات البلدية مرة أخرى نظراً للحرب في الجنوب ويبدو أن ثقافة التأجيل ما زالت سائدة

العودة الى الأعلى حزب الله ينعي الشهيد محمد نايف حمود من بيت ليف جنوب لبنان