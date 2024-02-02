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تصحيح - مصادر مصرفية لـ #الجديد: إنتهاء إجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان بالإتفاق على تعديل التعميم ١٥١ على أن يعقد غداً إجتماع آخر بين الحاكم بالإنابة وجمعية المصارف لوضع آلية تنفيذية للتعميم الجديد
2024-02-02 | 10:57
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تصحيح - مصادر مصرفية لـ #الجديد: إنتهاء إجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان بالإتفاق على تعديل التعميم ١٥١ على أن يعقد غداً إجتماع آخر بين الحاكم بالإنابة وجمعية المصارف لوضع آلية تنفيذية للتعميم الجديد
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