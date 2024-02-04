النائب جورج عقيص لـ #هنا_بيروت: الرئيس الحريري بنظر القوات اللبنانية هو حليف استراتيجي ونتمنى عودته وبقاءه في السياسة

النائب جورج عطاالله لـ #وهلق_شو: كنا نحاول خلق ما يشابه ربط نزاع مع القوات اللبنانية وعن قول جعجع أن "باسيل عار.. فهيدا المستوى يلي بيحكي في" وليرد بالسياسية أفضل