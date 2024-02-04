الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
10:41
رائد فضاء روسي يحطم الرقم القياسي للبقاء خارج الأرض
07:08
العثور على صاروخ في مرآب منزل
06:14
بالفيديو - العدو الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة بليدا بالتزامن مع تشييع شهيدي حركة أمل
05:44
تحطم هليكوبتر تابعة للشرطة في جنوب تركيا .. اليكم ما حصل!
04:06
إعلان هام .. سحب السيّارة قرّب والعد العكسي بلّش.. لحّق حالك!
خاص الجديد
النائب جورج عقيص لـ #هنا_بيروت: الرئيس الحريري بنظر القوات اللبنانية هو حليف استراتيجي ونتمنى عودته وبقاءه في السياسة
2024-02-04 | 09:10
A-
A+
النائب جورج عقيص لـ #هنا_بيروت: الرئيس الحريري بنظر القوات اللبنانية هو حليف استراتيجي ونتمنى عودته وبقاءه في السياسة
مقالات ذات صلة
النائب جورج عطاالله لـ #وهلق_شو: كنا نحاول خلق ما يشابه ربط نزاع مع القوات اللبنانية وعن قول جعجع أن "باسيل عار.. فهيدا المستوى يلي بيحكي في" وليرد بالسياسية أفضل
نقاش بين النائب جورج عقيص ورئيس لجنة أبناء العرقوب حول "لبنانية" مزارع شبعا
النائب السابق نزيه نجم لـ #الجديد: "الرئيس سعد الحريري ما راح ليرجع وهو على تواصل يومي معنا جميعا"
النائب جورج عقيص لـ #هنا_بيروت: الرئيس الحريري بنظر القوات اللبنانية هو حليف استراتيجي ونتمنى عودته وبقاءه في السياسة
خاص الجديد
محليات
#هنا_بيروت:
الرئيس
الحريري
القوات
اللبنانية
استراتيجي
ونتمنى
عودته
وبقاءه
السياسة
العودة الى الأعلى
هية نور ضيفة علي ياسين في "كتاب الشهرة" بعد قليل على الجديد
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:27
هية نور ضيفة علي ياسين في "كتاب الشهرة" بعد قليل على الجديد
13:27
هية نور ضيفة علي ياسين في "كتاب الشهرة" بعد قليل على الجديد
13:19
معلومات الجديد: كاميرون لم يعقد أي خلوة مع الرئيس ميقاتي وإنما كان اجتماعه في السرايا مفتوحاً بحضور الوفد البريطاني ومستشاري الرئيس ميقاتي
13:19
معلومات الجديد: كاميرون لم يعقد أي خلوة مع الرئيس ميقاتي وإنما كان اجتماعه في السرايا مفتوحاً بحضور الوفد البريطاني ومستشاري الرئيس ميقاتي
13:17
مصادر حكومية للجديد: لا طروحات أو ترتيبات خاصة بالحدود مع فلسطين المحتلة يكون قد قدمها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
13:17
مصادر حكومية للجديد: لا طروحات أو ترتيبات خاصة بالحدود مع فلسطين المحتلة يكون قد قدمها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
يحدث الآن
عربي و دولي
11:10
غالانت: لم نفعّل بعد كل القدرات الخاصة في لبنان
محليات
11:10
ريما نجيم ضيفة ميشيل تويني في بيت الشاعر .. بعد قليل على الجديد
محليات
10:53
إهمال وتقاعس يتسبب بسقوط سيارة في مجرى النهر
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:43
"إسرائيل" تناقش تفاصيل صفقة الهدنة.. ونتنياهو: 3 مقابل 1
2023-08-07
انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة للبحث في قانون الموازنة العامة للعام 2023
2023-12-06
وفاة عازف الغيتار العالمي ديني لاين
2023-11-09
جيش العدو الإسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار في غزة لكن يمكن هدنة تكتيكية لأغراض إنسانية
2024-01-01
لمن فاتته توقعات ليلى عبد اللطيف .. يمكنكم المشاهدة عبر الرابط التالي:
2023-09-29
3 شروط وضعها فرنجية لانسحابه من المعركة الرئاسية... مصادر فرنجية توّضح حقيقة الأمر!
بالفيديو
بالفيديو
10:35
جورج عقيص : لا نريد رئيساً "دمية" بيد حزب الله
09:28
نقاش بين النائب جورج عقيص ورئيس لجنة أبناء العرقوب حول "لبنانية" مزارع شبعا
08:59
جورج عقيص : "إسرائيل" ستحتاج إلى حضانة أميركية دائمة للاستمرار
08:50
جورج عقيص : المشكلة في لبنان هي "حوار الطرشان"
16:00
هبة نور ترد على مرام علي بأنها نجمة صف أول ومجلة عالمية تطلب ظهورها بملابس داخلية مقابل مبلغ ضخم؟
15:00
هبة نور تعلنها: باسل خياط يستهويني كرجل حتى لو زوجته صديقتي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
07:08
العثور على صاروخ في مرآب منزل
منوعات
07:08
العثور على صاروخ في مرآب منزل
محليات
06:39
قوى الامن: تعميم صور مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان
محليات
06:39
قوى الامن: تعميم صور مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان
محليات
06:14
بالفيديو - العدو الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة بليدا بالتزامن مع تشييع شهيدي حركة أمل
محليات
06:14
بالفيديو - العدو الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة بليدا بالتزامن مع تشييع شهيدي حركة أمل
عربي و دولي
15:34
مجلس النواب الأميركي يصوت الأسبوع المقبل على تشريع جديد
عربي و دولي
15:34
مجلس النواب الأميركي يصوت الأسبوع المقبل على تشريع جديد
محليات
13:14
بالفيديو - غارة اسرائيلية على بلدة الطيبة وعملية رفع الانقاض مستمرة
محليات
13:14
بالفيديو - غارة اسرائيلية على بلدة الطيبة وعملية رفع الانقاض مستمرة
تشاهدون الآن
14:42
تسـريب صورة فاضـحة لـ هبة نور وهي ترد تأذيت كتير .. وهذا ما قالته عن صداقتها مع نادين نسيب نجيم
تشاهدون الآن
14:42
تسـريب صورة فاضـحة لـ هبة نور وهي ترد تأذيت كتير .. وهذا ما قالته عن صداقتها مع نادين نسيب نجيم
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024