بري لجماهير "أمل" عبر الجديد: حركة أمل هي أمام حزب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان ولكن في هذه المعركة الحركة تقاوم ضمن إمكانياتها العسكرية فهي لا تمتلك قدرات الحزب