إيلي الفرزلي لـ #هنا_بيروت: الرئيس نبيه بري رأس حربة في عملية المطالبة بعودة الرئيس سعد الحريري وهو يعمل من أجل تحقيق هذا الهدف

النائب السابق إيلي الفرزلي لـ #هنا_بيروت: الرئيس سعد الحريري كان حريصاً على تأمين الوحدة في لبنان والأساس في غيابه هو العامل الذاتي واليوم الرغبة الكاسحة هي بعودته وسيُعبر عن ذلك خلال ذكرى 14 شباط