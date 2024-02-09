الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
05:37
تقلّبات جوية تنتظرنا في الأيام القادمة.. إليكم تفاصيل حالة الطقس
05:03
مرارة الشوكولاتة.. أسعار الكاكاو تحلّق لأعلى مستوى في تاريخها
02:41
بالصور- تعرفوا على ""الأم الوطواط".. سيدة تعتني بمئات الخفافيش داخل شقتها
02:02
بالفيديو- "السيسي رئيس المكسيك".. زلة لسان جديدة لبايدن
15:51
حجم القمر يتقلص... ما السبب وكيف يؤثر ذلك؟
خاص الجديد
منير يونس : لبنان سيخرج من الإتفاق مع صندوق النقد الدولي
2024-02-09 | 09:45
A-
A+
منير يونس : لبنان سيخرج من الإتفاق مع صندوق النقد الدولي
منير يونس : لبنان سيخرج من الإتفاق مع صندوق النقد الدولي
مقالات ذات صلة
منير يونس لـ #الجديد: حقيقة الأمر أنه لم يعد هناك الآن إتفاق مع صندوق النقد الدولي والثنائي الشيعي يقول بشكل مباشر لا نريد الإتفاق معه
منير يونس يشرح التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان اليوم: الحدّ الأدنى لمعيشة أسرة متقشّفة 600 دولار
منير يونس : معظم الايرادات في الموازنة تأتي من عموم الناس و10% فقط تأتي من المتمولين
منير يونس : لبنان سيخرج من الإتفاق مع صندوق النقد الدولي
خاص الجديد
محليات
منير يونس
صندوق النقد الدولي
العودة الى الأعلى
وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان.. ومراسل الجديد ينقل المشهد من مطار بيروت
مراسل الجديد: استهداف سيارة قرب تمثال حسن كامل الصباح عند مدخل مدينة النبطية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
14:15
معلومات الجديد: لا قرار غداً حول الحوافز المالية في القطاع العام وهذا ما بُلغ به الوزراء
14:15
معلومات الجديد: لا قرار غداً حول الحوافز المالية في القطاع العام وهذا ما بُلغ به الوزراء
12:53
السفير المصري في لبنان علاء موسى لـ الجديد: هناك إنفتاحًا من الدكتور سمير جعجع على أي اقتراحات تصب للمصلحة الوطنية بما في ذلك مختلف النقاشات سواء كانت ثنائية أو غير ذلك
12:53
السفير المصري في لبنان علاء موسى لـ الجديد: هناك إنفتاحًا من الدكتور سمير جعجع على أي اقتراحات تصب للمصلحة الوطنية بما في ذلك مختلف النقاشات سواء كانت ثنائية أو غير ذلك
10:16
مروان شربل يتحدث عن لقاء رباعي: وضع رئاسة الجمهورية لا يُعالج إلا بوفدين أميركي وإيراني
مروان شربل يتحدث عن لقاء رباعي: وضع رئاسة الجمهورية لا يُعالج إلا بوفدين أميركي وإيراني
10:16
مروان شربل يتحدث عن لقاء رباعي: وضع رئاسة الجمهورية لا يُعالج إلا بوفدين أميركي وإيراني
مروان شربل يتحدث عن لقاء رباعي: وضع رئاسة الجمهورية لا يُعالج إلا بوفدين أميركي وإيراني
يحدث الآن
محليات
14:25
حزب الله ينعي الشهيد حسن حسين خليفة من بلدة الصرفند
عربي و دولي
14:21
الأمم المتحدة لا تريد أي تهجير قسري جماعي من رفح
خاص الجديد
14:15
معلومات الجديد: لا قرار غداً حول الحوافز المالية في القطاع العام وهذا ما بُلغ به الوزراء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
07:47
مراسل الجديد: وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت
2024-01-02
قبلة نجوى كرم لزوجها الاماراتي تلقى تفاعلا بين المتابعين.. ماذا حصل؟
2024-01-23
تصريح السفير المصري لدى لبنان علاء موسى بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة
07:46
سانا عن مصدر عسكري: حوالي الساعة 10 : 14 من بعد ظهر اليوم خرقت الأجواء السورية طائرتان مسيرتان من إتجاه الجولان السوري المحتل وقد تصدت لهما وسائط دفاعنا الجوي وتم إسقاطهما غربي دمشق
2024-02-06
الرئيس نجيب ميقاتي وبعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة إكتفى بالقول: التشاور في هذه المرحلة ضروري لا بل أكثر ضروري
2024-01-07
الإمارات تنضم إلى مشروع محطة الفضاء القمرية الدولية
بالفيديو
بالفيديو
13:04
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2024
13:03
النشرة الجوية 09-02-2024
11:35
بالفيديو - لأول مرة صواريخ من لبنان على الجولان المحتل... وحزب الله يعلّق
11:26
مروان شربل: إنتهينا من الحــرب... والبطريرك "معو حق"
10:16
مروان شربل يتحدث عن لقاء رباعي: وضع رئاسة الجمهورية لا يُعالج إلا بوفدين أميركي وإيراني
09:45
منير يونس : لبنان سيخرج من الإتفاق مع صندوق النقد الدولي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
13:29
إشكال في صور وقتلى وجرحى... ما القصة؟
محليات
13:29
إشكال في صور وقتلى وجرحى... ما القصة؟
عربي و دولي
11:35
بالفيديو - لأول مرة صواريخ من لبنان على الجولان المحتل... وحزب الله يعلّق
عربي و دولي
11:35
بالفيديو - لأول مرة صواريخ من لبنان على الجولان المحتل... وحزب الله يعلّق
عربي و دولي
06:12
تحطم طائرة "إسرائيلية" وإصابة قائدها بجروح بالغة
عربي و دولي
06:12
تحطم طائرة "إسرائيلية" وإصابة قائدها بجروح بالغة
محليات
13:50
فيضانٌ يغمر المنازل عند الحدود بين لبنان وسوريا...
محليات
13:50
فيضانٌ يغمر المنازل عند الحدود بين لبنان وسوريا...
محليات
07:05
دولارات مزورة وتهريبٌ بطريقة جديدة.. هذا ما حدث في مطار بيروت
محليات
07:05
دولارات مزورة وتهريبٌ بطريقة جديدة.. هذا ما حدث في مطار بيروت
كرة السلة
06:37
فيديو - سيدات إيرلندا أعطين الاسرائيليات درساً .. بحماية الاسلحة والمسلحين
كرة السلة
06:37
فيديو - سيدات إيرلندا أعطين الاسرائيليات درساً .. بحماية الاسلحة والمسلحين
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024