مستشار الرئيس سعد الحريري نديم الملا لـ #وهلق_شو: البلد بلاك مش ماشي

ملحم رياشي لـ #وهلق_شو: المشاركة بذكرى 14 شباط "أكيدة" ولكن شكل الوفد سننظر به في اجتماع التكتل غداً ولا مانع من لقاء رئيس حزب القوات سمير جعجع والرئيس سعد الحريري