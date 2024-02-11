نديم المنلا لـ #وهلق_شو: لا كلمة سياسية للرئيس سعد الحريري على الضريح ولكن "البيت مفتوح" وسيكون هناك زيارات مكثفة وسيُجري مروحة واسعة من اللقاءات وبعدها سيُقيّم الوضع