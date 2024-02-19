من المكان المُستهدف في الغازية.. مراسل الجديد يطلعنا عى آخر المعطيات بشأن الهجوم الغير مسبوق

من المكان المُستهدف في الغازية.. مراسل الجديد يطلعنا عى آخر المعطيات بشأن الهجوم الغير مسبوق

