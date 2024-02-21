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خاص الجديد
مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الجهود الخارجية الرئاسية ستتكثف قبيل شهر رمضان المبارك في خريطة طريق اصبحت شبه جاهزة
2024-02-21 | 12:16
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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الجهود الخارجية الرئاسية ستتكثف قبيل شهر رمضان المبارك في خريطة طريق اصبحت شبه جاهزة
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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الجهود الخارجية الرئاسية ستتكثف قبيل شهر رمضان المبارك في خريطة طريق اصبحت شبه جاهزة
خاص الجديد
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عضو كتلة الإعتدال الوطني النائب سجيع عطية لـ #الجديد: هناك حاجة ملحّة لإنتخاب رئيس للجمهورية ووجدنا أن الإندفاعة بإتجاه إنجاز هذا الملف هو واجب وطني بالتوازي مع جهود اللجنة الخماسية
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