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2024-02-22 | 13:08
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مصادر سياسية للجديد: اقتصار الحراك الدبلوماسي على وضع خريطة تحرك وحث اللبنانيين على انتخاب الرئيس لن يسرعا في إتمام الاستحقاق الرئاسي وإن كان تحت وطأة اتخاذ الاجراءات بحق المعرقلين
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