مصادر مطلعة على أجواء عين التينة: إيجابية باسيل المفخخة بشروط "البرنامج والمواصفات" لن تؤدي الى التوافق وهذا ما لن يقبل به الرئيس بري المتمسك بحصر الحوار في اسم الرئيس ضمن مهلة محددة