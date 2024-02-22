وليد غياض للجديد: موقف البطريرك الراعي ثابت وهو التمسك بالديمقراطية والدستور والتأكيد على ضرورة فتح المجلس النيابي لانتخاب أحد المرشحين أو الذهاب نحو مرشح ثالث من دون إقفال الباب على النقاش