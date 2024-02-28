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مصادر مطلعة على أجواء عين التينة لـ الجديد: للرئيس بري ملاحظات على مبادرة كتلة الإعتدال الرئاسية منها: الدعوة إلى التشاور من دون رئيس للمجلس والدعوة إلى جلسات مفتوحة بعد الحوار
2024-02-28 | 13:04
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مصادر مطلعة على أجواء عين التينة لـ الجديد: للرئيس بري ملاحظات على مبادرة كتلة الإعتدال الرئاسية منها: الدعوة إلى التشاور من دون رئيس للمجلس والدعوة إلى جلسات مفتوحة بعد الحوار
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