الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:18
دولة تسجل أدنى معدل ولادات منذ عقود .. هذا ما يتعيّن على النساء
05:18
بسبب "29 شباط".. أول مشكلة ظهرت في نيوزيلندا
02:45
بالفيديو - أفعى شديدة السمية في خزانة ملابس!
15:50
دخلت موسوعة غينيس... امرأة تُدهش العالم بحجم لسانها الاستثنائي!
2024-02-28
بالفيديو - شاب كان عبر البث المباشر على تيك توك لحظة استهداف بلدة صديقين .. هذا ما حصل!
خاص الجديد
النائب فراس حمدان لـ #الجديد: ميقاتي يتعاطى بعقلية "تاجر" وإعطاء ضعف الراتب الفعلي على شكل مساعدة هو ضرب لحقوق الموظف
2024-02-29 | 03:53
A-
A+
النائب فراس حمدان لـ #الجديد: ميقاتي يتعاطى بعقلية "تاجر" وإعطاء ضعف الراتب الفعلي على شكل مساعدة هو ضرب لحقوق الموظف
مقالات ذات صلة
فراس حمدان : ميقاتي يتعاطى بعقلية "تاجر"
النائب فراس حمدان : طريق ضهر البيدر أولوية بالنسبة لنا وهناك خطر على السلامة العامة وسنتابع الموضوع بكل الادوات المتاحة سواء التشريعية او القضائية او الشعبية
النائب ملحم خلف لـ #الجديد من منطقة الشويفات: يجب على هيئة إدارة الكوارث أن تحضر والأولوية الآن هي لتقديم المساعدة اللازمة للعالقين تحت الأنقاض في المبنى المنهار
النائب فراس حمدان لـ #الجديد: ميقاتي يتعاطى بعقلية "تاجر" وإعطاء ضعف الراتب الفعلي على شكل مساعدة هو ضرب لحقوق الموظف
خاص الجديد
محليات
حمدان
#الجديد:
ميقاتي
يتعاطى
بعقلية
"تاجر"
وإعطاء
الراتب
الفعلي
مساعدة
لحقوق
الموظف
العودة الى الأعلى
رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمون أبو فاضل لـ #الجديد: لا حاجة لزيارة لودريان طالما أن التوازنات الداخلية مرتبطة بجبهة غزة ولا خلاف بين أطراف الخماسية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
01:59
رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمون أبو فاضل لـ #الجديد: لا حاجة لزيارة لودريان طالما أن التوازنات الداخلية مرتبطة بجبهة غزة ولا خلاف بين أطراف الخماسية
01:59
رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمون أبو فاضل لـ #الجديد: لا حاجة لزيارة لودريان طالما أن التوازنات الداخلية مرتبطة بجبهة غزة ولا خلاف بين أطراف الخماسية
13:05
معلومات الجديد: مبادرة كتلة الإعتدال الرئاسية ستتعثر قريباً بمطبات الثنائي الشيعي
13:05
معلومات الجديد: مبادرة كتلة الإعتدال الرئاسية ستتعثر قريباً بمطبات الثنائي الشيعي
13:04
مصادر مطلعة على أجواء عين التينة لـ الجديد: للرئيس بري ملاحظات على مبادرة كتلة الإعتدال الرئاسية منها: الدعوة إلى التشاور من دون رئيس للمجلس والدعوة إلى جلسات مفتوحة بعد الحوار
13:04
مصادر مطلعة على أجواء عين التينة لـ الجديد: للرئيس بري ملاحظات على مبادرة كتلة الإعتدال الرئاسية منها: الدعوة إلى التشاور من دون رئيس للمجلس والدعوة إلى جلسات مفتوحة بعد الحوار
يحدث الآن
محليات
10:31
حيدر ناصر : فلنذهب الى انتخابات نيابية مبكرة
عربي و دولي
10:27
إعلام العدو: الإعلان عن مقتل مستوطنين اثنين جراء عملية اطلاق نار في مستوطنة ايلي جنوب نابلس
عربي و دولي
10:12
أمير قطر يتلقى إتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي بحثا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
08:18
دولة تسجل أدنى معدل ولادات منذ عقود .. هذا ما يتعيّن على النساء
13:22
مقدمة النشرة المسائية 28-02-2024
13:04
مصادر مطلعة على أجواء عين التينة لـ الجديد: للرئيس بري ملاحظات على مبادرة كتلة الإعتدال الرئاسية منها: الدعوة إلى التشاور من دون رئيس للمجلس والدعوة إلى جلسات مفتوحة بعد الحوار
07:49
رداً على الإعتداء الذي طال القرى والمدنيين وآخرها استشهاد المواطنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي .. حزب الله يستهدف مستعمرة "ايلون" بدفعات من صواريخ الكاتيوشا
09:38
تشييع جثمانيّ فادي ابراهيم ووالدته إلى مثواهما الأخير
2023-10-20
21 شهيدًا و79 إصابة في الغارات الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي وطالت منازل عدة على رؤوس ساكنيها في خان يونس جنوبي قطاع غزة
بالفيديو
بالفيديو
04:10
فراس حمدان : ميقاتي يتعاطى بعقلية "تاجر"
14:53
وزير الإعلام زياد مكاري: "القوات" و"الكتائب" متورّطان بتغطية إدخال النازحين إلى لبنان... "بودكاست ع الجديد" مع ريكاردو الشدياق
13:50
بالفيديو - قصف إسرائيلي عنيف يستهدف حي السيدة زينب في دمشق
13:22
مقدمة النشرة المسائية 28-02-2024
13:21
النشرة الجوية 28-02-2024
12:22
زَودة مرتقبة... مراسل الجديد ينقل مباشرة بالأرقام كيف ستصبح الرواتب
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:00
بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة... هكذا ستصبح الرواتب!
محليات
12:00
بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة... هكذا ستصبح الرواتب!
فن
13:42
وفاة والدة فادي ابراهيم بعد يومين من وفاته
فن
13:42
وفاة والدة فادي ابراهيم بعد يومين من وفاته
عربي و دولي
13:50
بالفيديو - قصف إسرائيلي عنيف يستهدف حي السيدة زينب في دمشق
عربي و دولي
13:50
بالفيديو - قصف إسرائيلي عنيف يستهدف حي السيدة زينب في دمشق
منوعات
02:45
بالفيديو - أفعى شديدة السمية في خزانة ملابس!
منوعات
02:45
بالفيديو - أفعى شديدة السمية في خزانة ملابس!
محليات
15:33
ضربات متتالية من الإسرائيلي تستهدف أطراف كفرا وصديقين ... فيديو يوّثق الأضرار!
محليات
15:33
ضربات متتالية من الإسرائيلي تستهدف أطراف كفرا وصديقين ... فيديو يوّثق الأضرار!
محليات
12:22
زَودة مرتقبة... مراسل الجديد ينقل مباشرة بالأرقام كيف ستصبح الرواتب
محليات
12:22
زَودة مرتقبة... مراسل الجديد ينقل مباشرة بالأرقام كيف ستصبح الرواتب
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024