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رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمون أبو فاضل لـ #الجديد: لا حاجة لزيارة لودريان طالما أن التوازنات الداخلية مرتبطة بجبهة غزة ولا خلاف بين أطراف الخماسية
2024-02-29 | 01:59
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رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمون أبو فاضل لـ #الجديد: لا حاجة لزيارة لودريان طالما أن التوازنات الداخلية مرتبطة بجبهة غزة ولا خلاف بين أطراف الخماسية
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