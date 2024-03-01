الجميّل لـ الجديد: لا بديل عن الانسداد الرئاسي الحالي الا مواجهة الانقلاب

مصادر مطلعة على أجواء عين التينة لـ الجديد: للرئيس بري ملاحظات على مبادرة كتلة الإعتدال الرئاسية منها: الدعوة إلى التشاور من دون رئيس للمجلس والدعوة إلى جلسات مفتوحة بعد الحوار