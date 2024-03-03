ردٌّ قواتي - كتائبي على كلام مكاري حول تغطية إدخال النازحين إلى لبنان... التفاصيل في النشرة المسائية

عاجل
وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ وهلق شو: لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب ولكن سنعتمد على الجبايات
وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ وهلق شو: لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب ولكن سنعتمد على الجبايات
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:01
بالفيديو - عروس تنفجر في وجه المأذون... فما السبب؟
07:03
حيلة لامرأة طالبت بتعويض بسبب حادث
00:52
بالصورة - هندي عاش بـ "رأسين" لمدة 15 عاماً قبل ان تتم معالجته
15:43
"علقت بالهواء" فيديو يحبس الأنفاس... هكذا أنقذوها
15:31
الشوكولاتة على الريق... هل هي مزاجًا رائعًا أم "مصيبة" لصحتك؟
خاص الجديد
ردٌّ قواتي - كتائبي على كلام مكاري حول تغطية إدخال النازحين إلى لبنان... التفاصيل في النشرة المسائية
2024-03-03 | 11:56
A-
A+
ردٌّ قواتي - كتائبي على كلام مكاري حول تغطية إدخال النازحين إلى لبنان... التفاصيل في النشرة المسائية
مقالات ذات صلة
وزير الإعلام زياد مكاري: "القوات" و"الكتائب" متورّطان بتغطية إدخال النازحين إلى لبنان... "بودكاست ع الجديد" مع ريكاردو الشدياق
رسالة فرنسية للبنان : مستعدون لدعم الجيش لينتشر عند الحدود الجنوبية.... التفاصيل في النشرة المسائية
شركات النفط تبتز المجلس النيابي. واللبناني يعود الى الطابور .. التفاصيل في النشرة المسائية
ردٌّ قواتي - كتائبي على كلام مكاري حول تغطية إدخال النازحين إلى لبنان... التفاصيل في النشرة المسائية
خاص الجديد
قواتي
كتائبي
مكاري
تغطية
إدخال
النازحين
لبنان...
التفاصيل
النشرة
المسائية
العودة الى الأعلى
تفاصيل زيارة الموفد الاميركي اموس هوكستين الى لبنان... في النشرة المسائية
معلومات الجديد: لن يتطرق هوكشتاين إلى تفاصيل أي تسوية أو عقبات لالتزام بالقرار 1701 بل سيسهل إطلاق محادثات غير مباشرة لإنهاء القتال على الحدود الجنوبية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:04
وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ وهلق شو: لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب ولكن سنعتمد على الجبايات
15:04
وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ وهلق شو: لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب ولكن سنعتمد على الجبايات
14:58
الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: هناك منظمة بالبلد تعمل بـ"الهرطقة" على مؤسسة الجيش ولا تريد بناء الدولة
14:58
الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: هناك منظمة بالبلد تعمل بـ"الهرطقة" على مؤسسة الجيش ولا تريد بناء الدولة
14:49
حسين أيوب لـ وهلق شو: الأميركي يريد القول عبر زيارة هوكشتاين أن الملف اللبناني هو أميركي والأخير أعلن خلال اتصاله بالرئيس بري أنه أصبح لديه عدد من الأفكار المتعلقة بملف ترسيم الحدود
14:49
حسين أيوب لـ وهلق شو: الأميركي يريد القول عبر زيارة هوكشتاين أن الملف اللبناني هو أميركي والأخير أعلن خلال اتصاله بالرئيس بري أنه أصبح لديه عدد من الأفكار المتعلقة بملف ترسيم الحدود
يحدث الآن
خاص الجديد
15:04
وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ وهلق شو: لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب ولكن سنعتمد على الجبايات
خاص الجديد
14:58
الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: هناك منظمة بالبلد تعمل بـ"الهرطقة" على مؤسسة الجيش ولا تريد بناء الدولة
خاص الجديد
14:49
حسين أيوب لـ وهلق شو: الأميركي يريد القول عبر زيارة هوكشتاين أن الملف اللبناني هو أميركي والأخير أعلن خلال اتصاله بالرئيس بري أنه أصبح لديه عدد من الأفكار المتعلقة بملف ترسيم الحدود
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:34
أمل عرفة في ورطة بسبب نسرين طافش.. اليكم ما حصل
2024-01-21
نادين نسيب نجيم تتأثر في جوي اوردز بسبب منى واصف.. ماذا قالت عن زفافها ؟
2024-02-18
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: جوهر الموقف الأميركي الذي ظهر في اجتماع هوكشتاين مع ميقاتي في مؤتمر ميونخ هو ان لا حديث جدي بالملف اللبناني قبل انتهاء حرب غزة
2024-02-28
المُرعب إيرلينج هالاند مُحطّم الأرقام القياسية
13:38
مقالب جديدة بتابعوها بـ "من زغيرن لكبيرن" .. الآن على الجديد
15:04
وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ وهلق شو: لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب ولكن سنعتمد على الجبايات
بالفيديو
بالفيديو
13:16
مقدمة النشرة المسائية 03-03-2024
13:15
النشرة الجوية 03-03-2024
09:06
جوزيف أبو فاضل : "عهد ميشال عون يُكتب بأحرف من زبل"
09:05
جوزيف أبو فاضل : أنا ضد وحدة الساحات
2024-03-02
مقدمة النشرة المسائية 03-02-2024
2024-03-02
النشرة الجوية 02-03-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
00:52
بالصورة - هندي عاش بـ "رأسين" لمدة 15 عاماً قبل ان تتم معالجته
منوعات
00:52
بالصورة - هندي عاش بـ "رأسين" لمدة 15 عاماً قبل ان تتم معالجته
منوعات
15:31
الشوكولاتة على الريق... هل هي مزاجًا رائعًا أم "مصيبة" لصحتك؟
منوعات
15:31
الشوكولاتة على الريق... هل هي مزاجًا رائعًا أم "مصيبة" لصحتك؟
عربي و دولي
10:13
الجامعة اللبنانية: غداً هو يوم تدريس طبيعي في كل الكليات والمعاهد والفروع
عربي و دولي
10:13
الجامعة اللبنانية: غداً هو يوم تدريس طبيعي في كل الكليات والمعاهد والفروع
عربي و دولي
10:33
بايدن يزيد الضغط بشأن غزة: "انجزوا صفقة" قبل رمضان
عربي و دولي
10:33
بايدن يزيد الضغط بشأن غزة: "انجزوا صفقة" قبل رمضان
محليات
11:20
مدارس الأونروا في لبنان تعلن الإضراب غداً... لهذا السبب!
محليات
11:20
مدارس الأونروا في لبنان تعلن الإضراب غداً... لهذا السبب!
منوعات
03:48
أزمة في نيويورك.. والسبب صورة فاضحة لشرطية
منوعات
03:48
أزمة في نيويورك.. والسبب صورة فاضحة لشرطية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024