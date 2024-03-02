معلومات الجديد: لن يتطرق هوكشتاين إلى تفاصيل أي تسوية أو عقبات لالتزام بالقرار 1701 بل سيسهل إطلاق محادثات غير مباشرة لإنهاء القتال على الحدود الجنوبية