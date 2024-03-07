معلومات الجديد: اجتماع سفراء اللجنة الخماسية عصرا في السفارة القطرية هادف لمناقشة مبادرة كتلة الاعتدال الوطني وتجديد التأكيد على وحدة الموقف والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية