معلومات الجديد: وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد يزور الرئيس ميشال عون في الرابية غداً

معلومات الجديد : تواصل تم بين كتلة الاعتدال الوطني والنائب محمد رعد ومن وجهة نظر حزب الله فإنه لا يمانع في التشاور لكنه يسأل عن " اليوم التالي" وعن الجلسات المفتوحة وعلى اي قواعد ستنطلق