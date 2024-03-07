موريس سليم لـ #الجديد: بادرت أكثر من مرة لتعيين رئيس أركان أولها قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وأبلغت الرئيس نجيب ميقاتي بأن حكومتنا "تصريف أعمال" ولا يحق لها التعيين