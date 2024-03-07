موريس سليم لـ #الجديد: لا يمكن تعيين رئيس أركان بقرار مجلس وزارء وهذا الاداء لن يمر وهو تجاوز لصلاحيات وزير الدفاع وبمثابة تهديم لمؤسسات الدولة