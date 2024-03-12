النائب سجيع عطية للجديد: حاليا صائمون عن الكلام الاعلامي بانتظار رد حزب الله في ظل موافقة مبدئية لمختلف الافرقاء على مبادرة الاعتدال

النائب احمد الخير لـ #الجديد : لقاء وفد كتلة الاعتدال الوطني مع حزب الله اتسم بالوضوح وبالشفافية وقد كان هناك تساؤلات عن المبادرة ونحن بدورنا اعطينا الاجوبة عن كل التساؤلات