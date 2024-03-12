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2024-03-12 | 02:32
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معلومات الجديد: بعد 24 ساعة من المشاورات وتدخل بعض العواصم سيستأنف الجيش اللبناني تسيير دورياته مع اليونيفيل اعتباراً من ظهر اليوم
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خاص الجديد
محليات
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