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خاص الجديد
مراسلة الجديد: الغارة الاسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع استهدفت مبنى مؤلف من 3 طوابق وسط البلدة قرب مرقد السيد عباس الموسوي
2024-03-12 | 06:56
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مراسلة الجديد: الغارة الاسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع استهدفت مبنى مؤلف من 3 طوابق وسط البلدة قرب مرقد السيد عباس الموسوي
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مراسلة الجديد: الغارة الاسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع استهدفت مبنى مؤلف من 3 طوابق وسط البلدة قرب مرقد السيد عباس الموسوي
خاص الجديد
محليات
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