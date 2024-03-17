مصادر كتلة الإعتدال لـ الجديد: الهدف من جولة الخماسية يتمثل في الضغط على الثنائي المسيحي لقبول آلية بري التشاورية في حال عدم تنازله عن ترؤس الجلسة ودعوات الأمانة العامة