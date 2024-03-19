ميقاتي: طلبت المزيد من الدرس مع التاكيد على قرار مجلس الوزراء السابق وادعو الجميع الى مقاربة الملف بموضوعية

ميقاتي: السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره المجلس الدستوري الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023 حسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء