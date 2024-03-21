الرئاسة المصرية: السيسي وبلينكن أكدا رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل

حزب الله: استهدفنا قوة استخبارات عسكرية في المطلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

حزب الله: استهدفنا قوة استخبارات عسكرية في المطلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح