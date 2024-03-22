مصادر سياسية لـ الجديد: إغلاق الأفق الداخلي على صعيد الإستحقاق الرئاسي يعود للتعقيدات المستمرة في المفاوضات بشأن غزة

مصادر مطلعة على الحراك السعودي لـ #الجديد: حث سعودي جدي لإنجاز الإستحقاق الرئاسي سيظهر في إستكمال السفير بخاري حراكه على الساحة الداخلية بعد زيارته مفتي الجمهورية وقائد الجيش