رئيس بلدية الهبارية أيمن شقير لـ الجديد: المركز الذي تم استهدافه كان يقوم بأعمال إغاثة للناس ومع ذلك العدو "يلي ما بيفهم" إستهدف 7 من الشباب ليس لهم علاقة لا بالحرب ولا بالسلاح