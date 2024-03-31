الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
15:24
هل يصبح توصيل طرود بسرعة الصاروخ حقيقة؟
11:26
السعودية.. صدور "إنذار أحمر" على مكة والرياض ومناطق أخرى لهذا السبب
06:08
تعرفوا إلى "الحل السحري" للكوليسترول!
03:08
الكسوف المنتظر.. هل يغرق العالم في ظلام 3 أيام؟
02:06
بالفيديو - إمام مسجد مشغول بهاتفه أثناء صلاة التراويح!
خاص الجديد
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة على دفعتين في بلدة كونين الجنوبية
2024-03-31 | 09:47
A-
A+
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة على دفعتين في بلدة كونين الجنوبية
مقالات ذات صلة
مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على دفعتين في بلدة كونين الجنوبية
مراسل الجديد: فرق الإسعاف عملت على نقل جثتين متفحمتين الى المستشفى بعد الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت سيارة على طريق البازورية بإنتظار التعرف على هويتهما
مراسل #الجديد: مسيرة اسرائيلية معادية تستهدف سيارة وسط بلدة خربة سلم
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة على دفعتين في بلدة كونين الجنوبية
خاص الجديد
محليات
الجديد:
مسيرة
إسرائيلية
إستهدفت
سيارة
دفعتين
كونين
الجنوبية
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: آخر عمليات المسح اليومي التي قام بها حزب الله حصرت حجم الخسائر بـ 150 مليون دولار
معلومات الجديد: أمن الدولة قرّر سحب عناصر الحماية للشخصيات.. ماذا في التفاصيل؟
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:23
أوساط رئيس تيار المردة لـ الجديد: سليمان فرنجية يؤكد أنه "مش محرزة أصلاً إتراجع عن مواقفي بموضوعِ عروبة لبنان ومقاومة إسرائيل سواء كنت مرشحاً للرئاسة أو لا"
13:23
أوساط رئيس تيار المردة لـ الجديد: سليمان فرنجية يؤكد أنه "مش محرزة أصلاً إتراجع عن مواقفي بموضوعِ عروبة لبنان ومقاومة إسرائيل سواء كنت مرشحاً للرئاسة أو لا"
13:01
أوساط رئيس تيار المردة لـ الجديد: سليمان فرنجية ماض في ترشيحه حتى النهاية ولا يوجد في قاموسه أي شيء إسمه الإنسحاب
13:01
أوساط رئيس تيار المردة لـ الجديد: سليمان فرنجية ماض في ترشيحه حتى النهاية ولا يوجد في قاموسه أي شيء إسمه الإنسحاب
13:01
أوساط رئيس تيار المردة لـ الجديد: إشكالية المشاركين في إجتماعات بكركي أنهم لا يتفقون على شيء سوى على معارضة ترشيح فرنجية
13:01
أوساط رئيس تيار المردة لـ الجديد: إشكالية المشاركين في إجتماعات بكركي أنهم لا يتفقون على شيء سوى على معارضة ترشيح فرنجية
يحدث الآن
عربي و دولي
15:31
الإنتخابات البلدية التركية.. المعارضة تتقدم نتائج الفرز بأكبر المدن
منوعات
15:24
هل يصبح توصيل طرود بسرعة الصاروخ حقيقة؟
عربي و دولي
14:59
هجوم إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق.. والدفاعات الجوية السورية تتصدى
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-03-27
مراسل الجديد: خمسة شهداء جراء الغارة الاسرائيلية المعادية التي استهدفت مساء اليوم منزلاً في بلدة طير حرفا
2023-07-23
الشرق الاوسط: آلاف القتلى والجرحى حصيلة الحرب في السودان
2024-03-26
والدة باميلا الكيك تفاجئ الجميع بجمالها الساحر في ظهور نادر لها .. هل تشبهها؟
12:59
معلومات الجديد: سفيران من الخماسية يعودان الى بيروت نهار غد الإثنين
2024-03-11
وسائل إعلام العدو: رصد إطلاق نحو 22 صاروخًا نحو الجليل الغربي و4 صواريخ نحو الجليل الأعلى من لبنان
2024-02-22
توفي بعد تناوله علاجاً لشخص آخر!
بالفيديو
بالفيديو
12:54
مقدمة النشرة المسائية 31-03-2024
12:52
النشرة الجوية 31-03-2024
06:16
عباس طفيلي: أنا أبن الجنوب بدنا الجيش اللبناني يحمينا ونحنا منحب الحياة
05:07
إبراهيم ريحان: في الأيام الأخيرة الضغوط الأميركية زادت على إسرائيل لتليين موقفها
2024-03-30
مقدمة النشرة المسائية 30-03-2024
2024-03-30
النشرة الجوية 30-03-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
16:12
معلومات الجديد: أمن الدولة قرّر سحب عناصر الحماية للشخصيات.. ماذا في التفاصيل؟
خاص الجديد
16:12
معلومات الجديد: أمن الدولة قرّر سحب عناصر الحماية للشخصيات.. ماذا في التفاصيل؟
منوعات
03:08
الكسوف المنتظر.. هل يغرق العالم في ظلام 3 أيام؟
منوعات
03:08
الكسوف المنتظر.. هل يغرق العالم في ظلام 3 أيام؟
منوعات
16:50
سقطت من فوق منحدر وإشتعلت.. مصرع العشرات في حادث حافلة ركاب
منوعات
16:50
سقطت من فوق منحدر وإشتعلت.. مصرع العشرات في حادث حافلة ركاب
منوعات
11:26
السعودية.. صدور "إنذار أحمر" على مكة والرياض ومناطق أخرى لهذا السبب
منوعات
11:26
السعودية.. صدور "إنذار أحمر" على مكة والرياض ومناطق أخرى لهذا السبب
منوعات
06:08
تعرفوا إلى "الحل السحري" للكوليسترول!
منوعات
06:08
تعرفوا إلى "الحل السحري" للكوليسترول!
محليات
06:16
عباس طفيلي: أنا أبن الجنوب بدنا الجيش اللبناني يحمينا ونحنا منحب الحياة
محليات
06:16
عباس طفيلي: أنا أبن الجنوب بدنا الجيش اللبناني يحمينا ونحنا منحب الحياة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024