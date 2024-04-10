بالفيديو - دعوات لترحيل السوريين في برج حمود قبل نهار الجمعة.. والبلدية تعلّق
إنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر عدد من الشبان يستقلون الدراجات النارية في منطقة برج حمود، مطالبين عبر مكبرات الصوت السوريين بإخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل قبل نهار الجمعة، حيث قال أحد الشبان عبر مكبر الصوت: "الى جميع السوريين في برج حمود إخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل قبل يوم الجمعة وقد أعذر من أنذر".
في السياق، إمتنعت بلدية برج حمود عن التعليق على المقطع المصور، وإكتفت بالقول، عبر موقع "الجديد"، إن البلدية على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية لضبط الأمن في محاولة تجنّب حصول أي إضطرابات في الشارع، وأن نهار الغد سيشهد إصدار بيان تعلن خلاله موقفها والتدابير المرتقبة التي ستتخذها.