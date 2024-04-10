بالفيديو - دعوات لترحيل السوريين في برج حمود قبل نهار الجمعة.. والبلدية تعلّق

في السياق، إمتنعت بلدية برج حمود عن التعليق على المقطع المصور، وإكتفت بالقول، عبر موقع "الجديد"، إن البلدية على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية لضبط الأمن في محاولة تجنّب حصول أي إضطرابات في الشارع، وأن نهار الغد سيشهد إصدار بيان تعلن خلاله موقفها والتدابير المرتقبة التي ستتخذها.