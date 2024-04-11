معلومات الجديد: ابرز البنود الاشكالية في ملف النزوح تتعلق بما يعتبره الاتحاد الاوروبي العودة الآمنة وفي تمويل اللاجئين في بلاد اللجوء بدل التأكيد على عودة مستدامة وممولة في البلد الأم