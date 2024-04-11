الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
04:22
البندقية على منصة خامنئي تثير تفاعلاً
03:12
إكتشاف أثري غريب في إيطاليا.. يعود إلى 2000 عام!
01:57
بالفيديو - وزير السياحة: مندفن شهدائنا بالنهار و بالليل منسهر هيدي "المقاومة" الحقيقية
11:03
تحذير خطير لمستخدمي آيفون في 92 دولة
10:49
"علّق لوحته الخاصة سرا"... متحف ألماني يطرد موظفا
خاص الجديد
معلومات الجديد: مسلحون يقودون سيارة برادو سوداء بلا لوحة أقدموا على خطف سوريين 2 عند مفرق شعت على طريق بعلبك حمص
2024-04-11 | 13:28
A-
A+
معلومات الجديد: مسلحون يقودون سيارة برادو سوداء بلا لوحة أقدموا على خطف سوريين 2 عند مفرق شعت على طريق بعلبك حمص
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: الطيران المعادي يستهدف سيارة بصاروخ على الطريق بين حاريص وكفرا مفرق صربين مما ادى الى احتراقها
معلومات الجديد : الرئيس القبرصي سيتحدث في مؤتمر بروكسل بإسم قبرص ولبنان عارضا ما يفترض ان يتخذه الاتحاد الاوروبي من اجراءات جديدة في ملف عودة النازحين السوريين
معلومات الجديد: ميقاتي وقائد الجيش عرضا للرئيس القبرصي البنود الاشكالية التي يجب العمل عليها لتشجيع السوريين للعودة الى بلادهم
معلومات الجديد: مسلحون يقودون سيارة برادو سوداء بلا لوحة أقدموا على خطف سوريين 2 عند مفرق شعت على طريق بعلبك حمص
خاص الجديد
محليات
الجديد:
مسلحون
يقودون
سيارة
برادو
سوداء
أقدموا
سوريين
بعلبك
العودة الى الأعلى
الصحافي والكاتب السياسي جوني منير لـ #الجديد: أعتقد أن كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية غداً ستكون عالية السقف بهدف "لم الشارع"
بالفيديو - دعوات لترحيل السوريين في برج حمود قبل نهار الجمعة.. والبلدية تعلّق
اقرأ ايضا في خاص الجديد
05:47
مراسل الجديد: موكب جثمان باسكال سليمان يصل إلى كنيسة مار جرجس في جبيل وسط إطلاق المفرقعات النارية
05:47
مراسل الجديد: موكب جثمان باسكال سليمان يصل إلى كنيسة مار جرجس في جبيل وسط إطلاق المفرقعات النارية
05:40
شخصيات سياسية وحزبية في الوداع الأخير لـ باسكال سليمان
شخصيات سياسية وحزبية في الوداع الأخير لـ باسكال سليمان
05:40
شخصيات سياسية وحزبية في الوداع الأخير لـ باسكال سليمان
شخصيات سياسية وحزبية في الوداع الأخير لـ باسكال سليمان
04:39
نجيب ميقاتي إلتقى نبيه بري في عين التينة
نجيب ميقاتي زار نبيه بري في عين التينة
04:39
نجيب ميقاتي إلتقى نبيه بري في عين التينة
نجيب ميقاتي زار نبيه بري في عين التينة
يحدث الآن
فن
06:00
ظهور نادر لـ والد رابعة الزيات والجمهور يتفاعل.. هذا ما قالته عن عمره
محليات
05:48
قائد الجيش إستقبل السفير الفرنسي.. وهذا ما تم بحثه
خاص الجديد
05:47
مراسل الجديد: موكب جثمان باسكال سليمان يصل إلى كنيسة مار جرجس في جبيل وسط إطلاق المفرقعات النارية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-03-29
مساع أميركية لتغيير تصنيف البطاطا
2024-04-10
مصادر سياسية رفيعة لـ الجديد: أسوأ ما في كلام جبران باسيل أنه يرد بالمباشر على السيد حسن نصرالله ويدفع بإتجاه تدويل وقف إطلاق النار في الجنوب
2024-01-22
كأس آسيا - لبنان يواجه طاجيكستان على بطاقة التأهل للدور الثاني
2023-10-06
مصدر امني لـ"الجديد": نقل ٥ جرحى و ٣ قتلى الى مستشفى الهراوي وجريحان الى المستشفى اللبناني الفرنسي ويتم نقل جرحى آخرين الى مستشفى رياق
04:08
إندونيسيا تنفي السعي للتطبيع مع "إسرائيل"
13:01
وزير الإتصال في الحكومة الأردنية مهند المبيضين لـ"الجديد": خيارنا هو السلام الإستراتيجي الذي ذهب اليه جميع العرب ثم تعثّر على يد الحكومة الإسرائيلية
بالفيديو
بالفيديو
05:40
شخصيات سياسية وحزبية في الوداع الأخير لـ باسكال سليمان
04:39
نجيب ميقاتي إلتقى نبيه بري في عين التينة
04:30
ابراهيم ريحان: الرئيس ميقاتي متفاءل.. وهذا جديد قضية الصرّاف سرور
03:35
جبيل توّدع باسكال سليمان.. ومراسل الجديد ينقل المشهد
13:29
مقدمة النشرة المسائية 11-04-2024
13:28
النشرة الجوية 11-04-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:48
بيان لبلدية برج حمود رداً على "قيام مجموعة من الشبان بالتجول في المنطقة وتوجيه الانذارات والتهديدات" .. ماذا في تفاصيله؟
محليات
07:48
بيان لبلدية برج حمود رداً على "قيام مجموعة من الشبان بالتجول في المنطقة وتوجيه الانذارات والتهديدات" .. ماذا في تفاصيله؟
منوعات
06:21
"رقصت مع عراة"... فيديو لملكة جمال يجرّدها من تاجها
منوعات
06:21
"رقصت مع عراة"... فيديو لملكة جمال يجرّدها من تاجها
محليات
14:34
مراسل الجديد: اطلاق سراح المخطوفين السوريين
محليات
14:34
مراسل الجديد: اطلاق سراح المخطوفين السوريين
محليات
07:30
مراسلة الجديد تجول في منطقة برج حمود لمتابعة آخر الأجواء وأوضاع النازحين السوريين فيها
محليات
07:30
مراسلة الجديد تجول في منطقة برج حمود لمتابعة آخر الأجواء وأوضاع النازحين السوريين فيها
منوعات
08:56
"في أول أيام عيد الفطر"... أردني يقتل زوجته خنقاً والسبب؟
منوعات
08:56
"في أول أيام عيد الفطر"... أردني يقتل زوجته خنقاً والسبب؟
محليات
01:01
الصرّاف سرور.. "الشرق الأوسط" تعلن معلومات جديدة بالقضية!
محليات
01:01
الصرّاف سرور.. "الشرق الأوسط" تعلن معلومات جديدة بالقضية!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024