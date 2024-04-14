معلومات الجديد: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استبدل جلسة مجلس الوزراء الطارئة غداً بـ "جلسة تشاورية"

جان عزيز لـ وهلق شو: على الأجهزة الأمنية ملاحقة الشبكة التي قتلت الصرّاف سرور وهذه العملية كشفت بأن لبنان سوق لتبيض الأموال

جان عزيز لـ وهلق شو: على الأجهزة الأمنية ملاحقة الشبكة التي قتلت الصرّاف سرور وهذه العملية كشفت بأن لبنان سوق لتبيض الأموال