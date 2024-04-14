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معلومات الجديد: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استبدل جلسة مجلس الوزراء الطارئة غداً بـ "جلسة تشاورية"
2024-04-14 | 12:48
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معلومات الجديد: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استبدل جلسة مجلس الوزراء الطارئة غداً بـ "جلسة تشاورية"
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استبدل
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الطارئة
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تشاورية"
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