تابعوا "وهلق شو" بعد قليل على الجديد

الوزير علي حمية لـ الجديد: عند الساعة السابعة من صباح الغد نرى ما إذا سنعود لفتح المجال الجوّي في لبنان ام سنمدد القرار وهذا القرار اتخذناه للحفاظ على سلامة الناس